La Prefettura di Caserta ha inviato una diffida al Comune di Aversa per il mancato approvazione del bilancio di previsione. Nel frattempo, la minoranza ha criticato il progetto bocciato dalla Regione, scatenando ulteriori polemiche sulla gestione amministrativa del municipio. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con attenzione sulla tempistica e sulle decisioni prese dall'amministrazione comunale.

Arriva la diffida della Prefettura di Caserta per la mancata approvazione del bilancio di previsione del Comune di Aversa. Il provvedimento è stato notificato nella giornata di ieri. Il documento contabile avrebbe dovuto essere approvato entro il 28 febbraio, ma l’approdo in consiglio comunale è slittato di diverse settimane. Ora, dopo la diffida, l’assise dovrà esprimersi entro venti giorni: in caso contrario, si aprirebbe la strada allo scioglimento dell’ente. Non mancano le polemiche. Dai banchi dell’opposizione, i consiglieri di minoranza De Michele, Baldascino e Girone attaccano l’amministrazione Matacena per il progetto relativo alla realizzazione di un centro antiviolenza in un bene confiscato alla camorra, in via Madonna dell’Olio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, diffida su bilancio in ritardo: minoranza attacca su progetto bocciato dalla Regione

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Aversa, diffida su bilancio in ritardo: minoranza attacca su progetto bocciato dalla Regione