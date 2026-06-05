Biglietti online | smascherata rete da 30 milioni tra Olbia e Svizzera

Una rete di frode legata ai biglietti online è stata smascherata tra Olbia e la Svizzera, con un giro di profitti stimato a circa 30 milioni di euro. Le autorità hanno accertato come i fondi venissero nascosti tra Italia e Svizzera, utilizzando una società elvetica come copertura per l’attività illecita. Sono in corso indagini per chiarire i meccanismi di occultamento dei ricavi e le modalità di gestione dei fondi.

Come facevano a nascondere i profitti tra Italia e Svizzera?. Quale società elvetica veniva usata come scudo per l'attività?. Quanti biglietti sono stati acquistati illegalmente per i grandi eventi?. Chi gestiva operativamente il sistema di rivendita da Olbia?.? In Breve Evasione di 6,5 milioni di euro di IVA tra il 2019 e il 2024.. Acquisti illegali di decine di migliaia di biglietti per oltre un milione di euro.. Direzione operativa gestita stabilmente dal territorio di Olbia tramite società elvetica di facciata.. Il sistema distorce la concorrenza nel mercato legale degli eventi e dei servizi.. Evasione da 30 milioni tra Olbia e la Svizzera: scoperta la rete del bagarinaggio digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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