Frode da 34 milioni | smantellata la rete che evadeva l’IVA online

La Guardia di finanza di Cosenza ha scoperto e smantellato una rete che aveva evaso oltre 34 milioni di euro di IVA attraverso operazioni online. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e strumenti utilizzati per nascondere le transazioni fiscali. Sono state eseguite numerose perquisizioni nelle abitazioni e nelle sedi delle aziende coinvolte, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili per le indagini in corso.

? Cosa sapere Guardia di finanza di Cosenza smantella rete per evasione fiscale da 34 milioni di euro.. Il sistema coinvolge un commercialista e due imprenditori legati a un ufficio legale di Manchester.. I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Cosenza hanno eseguito tre misure cautelari interdittive che colpiscono un commercialista e due imprenditori, indagati per associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale, con un presunto danno alle casse pubbliche superiore a 34 milioni di euro. L’operazione, coordinata dalla Procura di Cosenza, ha preso il via dopo una ricostruzione minuziosa dei flussi finanziari legati a una società con sede a Montalto Uffugo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frode da 34 milioni: smantellata la rete che evadeva l’IVA online Notizie correlate Frode fiscale e riciclaggio: smantellata rete da mezzo miliardoTempo di lettura: 3 minutiAl termine di una articolata attività d’indagine delegata e coordinata da questo Ufficio, militari della Compagnia della... Prato: smantellata frode Iva che finiva con trasferimento fondi in Cina. Sistema con ditte “apri e chiudi”Al centro dell’inchiesta della Procura, diretta da Luca Tescaroli, società operanti nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maxi frode nella Grande distribuzione: cooperative fantasma, appalti finti e 166 milioni di fatture false; Crediti fiscali falsi, frode da 200 milioni di euro: chiuse 45 società cartiere in tutta Italia (anche a Pescara) [VIDEO]; Maxi frode fiscale tra Milano e Monza: sequestrati 12 milioni di euro e una villa di lusso a un imprenditore; Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano. Frode fiscale da 34 milioni scoperta in Calabria, nei guai un commercialista e due imprenditoriI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno dato esecuzione alle misure cautelari interdittive del divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista, n ... zoom24.it Frode fiscale da 34 milioni, misure interdittive per un commercialista e due imprenditori nel CosentinoSecondo gli inqurenti la società avrebbe operato come stabile organizzazione di uno studio di diritto inglese, fungendo da intermediario ... corrieredellacalabria.it Maxi frode fiscale scoperta a Cosenza, evasione da oltre 34 milioni di euro: Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Cosenza ha portato alla scoperta di un’associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale per un valore complessivo superior - facebook.com facebook Finge di essere operatore bancario e svuota conto: frode da 50mila euro, denunciato 22enne x.com