Olbia | 5 milioni per il piano tra cultura teatro e archeologia

Notizia in breve

A Olbia sono stati stanziati 5 milioni di euro destinati a interventi in campo culturale, teatrale e archeologico. La cifra sarà utilizzata per finanziare progetti e lavori rivolti a migliorare le strutture e le iniziative locali. Si prevede che parte dei fondi sarà dedicata a rendere più accessibili i luoghi pubblici alle persone con disabilità, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati.