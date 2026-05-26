Olbia | 5 milioni per il piano tra cultura teatro e archeologia
A Olbia sono stati stanziati 5 milioni di euro destinati a interventi in campo culturale, teatrale e archeologico. La cifra sarà utilizzata per finanziare progetti e lavori rivolti a migliorare le strutture e le iniziative locali. Si prevede che parte dei fondi sarà dedicata a rendere più accessibili i luoghi pubblici alle persone con disabilità, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati.
? Punti chiave Come influenzeranno i 5 milioni la vita quotidiana dei cittadini?. Quali nuovi sentieri diventeranno finalmente accessibili alle persone con disabilità?. Come funzionerà il nuovo Laboratorio Nazionale di Archeologia Subacquea?. Chi gestirà concretamente i progetti insieme al Comune di Olbia?.? In Breve Incontro al MUSMAT di via Roma il 29 maggio 2026 per il Terzo Settore.. Tre tavoli di lavoro tecnici per definire le azioni entro luglio 2026.. Adeguamento sentieri per disabili e attivazione del Teatro Michelucci e Laboratorio Archeologico.. Investimento finanziato dal Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.. Venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 14:30, il MUSMAT di via Roma 49 a Olbia diventerà il fulcro della progettazione sociale con un incontro dedicato al volontariato e al Terzo Settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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