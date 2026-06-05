Bigenitorialità e diritto di famiglia incontro pubblico in piazza Ravanusella
Domani, sabato 6 giugno alle 19, in piazza Ravanusella ad Agrigento, si terrà un incontro pubblico presso lo Scaro Cafè. L’evento si concentrerà sul tema della bigenitorialità e delle riforme nel diritto di famiglia. L’iniziativa prevede un confronto tra i partecipanti sulla necessità di modifiche legislative riguardanti i rapporti tra genitori e figli. Non sono previsti interventi di rappresentanti istituzionali o politici.
Domani sabato 6 giugno, alle 19, in piazza Ravanusella ad Agrigento, presso lo Scaro Cafè, è in programma un incontro pubblico sul tema "Bigenitorialità e diritto di famiglia: una riforma necessaria".L'evento, organizzato dal comitato per la difesa della bigenitorialità, sarà moderato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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