Ad Atena Lucana si è svolto un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, con particolare attenzione al diritto di voto. L'evento si è concentrato sul dibattito e sull'informazione riguardo alle prossime consultazioni referendarie previste per il 22 e 23 marzo 2026. La discussione ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, offrendo uno spazio di confronto sulle tematiche legate alla consultazione popolare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un momento di confronto e approfondimento in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026. È questo l’obiettivo dell’incontro-dibattito informativo in programma venerdì 20 marzo, alle ore 18:00, presso il Victor Café di Atena Lucana. L’iniziativa, dal titolo “L’importanza del diritto al voto per la giustizia”, nasce con l’intento di sensibilizzare i cittadini su un tema centrale per la vita democratica del Paese, offrendo strumenti utili per comprendere i contenuti e le implicazioni della consultazione referendaria. A intervenire saranno l’avvocato Giuseppe Fauceglia, professore ordinario di Diritto presso l’Università degli Studi di Salerno, l’avvocato Marco Salerno, componente della Camera Penale di Salerno, e l’avvocato Luca Monaco, presidente UIF – sezione Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum giustizia, incontro pubblico ad Atena Lucana: focus sul diritto al voto

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