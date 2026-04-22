Scaro Cafè torna Jazz & Talk | incontri e musica in piazza Ravanusella
Ad Agrigento, piazza Ravanusella ospiterà nuovamente “Jazz & Talk”, un evento organizzato dallo Scaro Cafè che combina incontri e musica dal vivo. La manifestazione prevede momenti di approfondimento accompagnati da esibizioni musicali, offrendo un'occasione di svago e confronto per i partecipanti. La rassegna rappresenta un appuntamento ricorrente che si svolge regolarmente in questa piazza della città.
Torna ad Agrigento “Jazz & Talk”, il format dello Scaro Cafè in piazza Ravanusella che unisce approfondimento e musica dal vivo. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Bac Bac, propone un ciclo di appuntamenti settimanali pensati come momenti di confronto aperto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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