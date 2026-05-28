Usa cade il mito degli acronimi tech Puntare in blocco sui big è un rischio

Notizia in breve

Le azioni delle aziende tecnologiche sono cambiate: le sigle come FAANG, Magnifici 7 e BATMANN, usate per indicare i principali titoli del settore, mostrano segnali di indebolimento. Microsoft e Meta hanno registrato rallentamenti nella crescita, mentre Alphabet ha continuato a crescere. Le quotazioni di queste società riflettono variazioni di performance e di percezione degli investitori, indicando un possibile mutamento nel settore tecnologico.