Usa cade il mito degli acronimi tech Puntare in blocco sui big è un rischio
Le azioni delle aziende tecnologiche sono cambiate: le sigle come FAANG, Magnifici 7 e BATMANN, usate per indicare i principali titoli del settore, mostrano segnali di indebolimento. Microsoft e Meta hanno registrato rallentamenti nella crescita, mentre Alphabet ha continuato a crescere. Le quotazioni di queste società riflettono variazioni di performance e di percezione degli investitori, indicando un possibile mutamento nel settore tecnologico.
Faang, poi Magnifici 7, ora Batmmaan: le sigle-traino di Wall Street iniziano ad avere «pilastri» meno solidi Aziende come Microsoft e Meta rallentano, Alphabet cresce. L’ascesa dei cinesi nell’IA aumenta la volatilità. Nel firmamento di Wall Street, nulla brilla quanto una sigla azzeccata. Per oltre un decennio, il termine Faang è stato il porto sicuro del risparmiatore globale, un acronimo coniato nel 2013 per racchiudere i cinque pilastri dell’economia digitale: Facebook (oggi Meta), Amazon, Apple, Netflix e Google (Alphabet). Con l’aggiunta del segno «+», il club si era allargato per includere colossi come Microsoft, cercando di intercettare ogni centimetro di crescita tecnologica. 🔗 Leggi su Laverita.info
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