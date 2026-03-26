Una sentenza negli Stati Uniti ha condannato Meta e YouTube di Google per aver causato dipendenza tra gli utenti, in particolare tra i più giovani. La decisione si basa su accuse relative agli effetti delle piattaforme social sulla salute mentale e sul comportamento dei minori. Tra le vittime citate c’è una bambina che, a soli sei anni, ha iniziato a usare YouTube, e a nove ha aperto un profilo su Instagram.

Kaley G. M. aveva solo sei anni quando ha iniziato a usare YouTube e a nove aveva già aperto un profilo su Instagram. Prima di finire le elementari aveva pubblicato 284 video online e all’età di 16 anni trascorreva fino a 16 ore al giorno sui social. Oggi ne ha 20, ha fatto causa a Meta e Google per i danni arrecati alla sua salute mentale dalla dipendenza sviluppata su queste piattaforme e ha vinto. Le aziende, condannate a pagare alla giovane un risarcimento complessivo di tre milioni di dollari, hanno già annunciato ricorso ma il suo è solo il primo di migliaia di casi simili aperti negli Stati Uniti. La sentenza pronunciata ieri, 25 marzo, da una giuria di Los Angeles è la prima del genere mai emessa negli Usa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La sentenza storica contro Big Tech: Meta e YouTube di Google condannate negli Usa perché le loro piattaforme provocano dipendenza dai social

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