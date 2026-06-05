Bielsa di notte i limoni e una vecchia ipotesi Milan | 5 curiosità sul candidato Pochettino

Da gazzetta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, l’allenatore Bielsa ha visitato un campo di limoni e ha avanzato un’ipotesi riguardo a un possibile candidato per il Milan. Nel frattempo, si sono diffuse alcune curiosità su Pochettino, tra cui il fatto che a Londra avrebbe voluto scegliere il detersivo per le maglie. Inoltre, si parla di un episodio tra lui e l’allenatore argentino, noto come “Loco”, che gli avrebbe fatto un commento in merito.

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Mauricio Pochettino è un candidato silenzioso. ma è un candidato. Ha parlato con il Milan e il suo colloquio, a differenza di quelli con Rangnick e Glasner, non è stato anticipato, non è stato seguito live, non è stato la notizia del giorno. Pochettino però è un possibile allenatore del Milan per la prossima stagione: Cardinale lo apprezza e Pochettino è sicuramente interessato. “Io personalmente non ho incontrato il Milan, ma i miei rappresentanti forse sì – ha detto, facendo capire molto -. Abbiamo sempre detto che finiremo il contratto a luglio, dopo il Mondiale”. Ha carte da giocarsi: il contratto in scadenza con gli Stati Uniti, un principio di accordo da 5 milioni a stagione trovato col Milan, il tris Tottenham-Psg-Chelsea nel curriculum. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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