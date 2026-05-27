Il Milan sta valutando l’allenatore Andoni Iraola come possibile nuovo tecnico. Si ricorda un episodio con Cesc Fabregas, che ha collaborato con lui, e si analizzano le sue strategie di gioco. Le informazioni disponibili si concentrano sulle caratteristiche professionali di Iraola e sulla sua esperienza, senza dettagli su trattative o decisioni ufficiali. La discussione riguarda anche le influenze del metodo di Bielsa nel suo approccio tattico.

Dietro l'interesse del Milan per Andoni Iraola non ci sono solo numeri statistici o lo storico sesto posto conquistato con il Bournemouth, ma c'è una vera e propria benedizione da chi ha masticato calcio per tutta la vita. Per trovare il punto focale, bisogna fare un salto temporale di due anni. In un'intervista rilasciata alla BBC da Cesc Fabregas, oggi al Como, raccontò un dettaglio legato proprio all'interesse del Milan per l'allenatore basco. «Andai a tro­vare a Madrid Fal­cao che mi invitò ad assi­stere a una ses­sione di alle­na­mento del Rayo dove gio­cava. Mi piac­que tutto quello che vidi: il rap­porto con i gio­ca­tori, l’inten­sità cre­scente, l’orga­niz­za­zione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’ombra di Iraola sul Milan e il segreto di Fabregas: ecco l’identikit dell’allievo di Bielsa

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