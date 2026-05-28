Il Milan potrebbe cambiare allenatore dopo il rifiuto di Iraola. Si valutano altre opzioni, tra cui Glasner e Pochettino. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma si continua a lavorare per trovare un sostituto. La scelta dipende dall’esito delle trattative e dalle disponibilità degli allenatori interessati. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

Un copione già visto precedentemente. Un allenatore spagnolo e moderno che sfiora la panchina del Milan a maggio per poi non vedere realizzarsi nulla. Già precedentemente successe con Julien Lopetegui, nel 2024, respinto da tutti i tifosi. Ad oggi, invece, la storia si ripete ma con Andoni Iraola. Ancora prima dell'inizio dell'estate, con anche il calciomercato, il club rossonero si trova sotto ai riflettori a causa del terremoto che l'ha colpito. Fino a pochi giorni fa, Iraola era molto vicino ai rossoneri. L'ormai ex tecnico del Bournemouth, che ha portato la squadra in Europa League, aveva incontrato a Londra Furlani e Moncada, la vecchia dirigenza rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, caos in panchina: sfuma Iraola? Spunta l’ipotesi Pochettino

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