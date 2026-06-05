bf spa approvato il bilancio e la distribuzione di un dividendo

L’assemblea degli azionisti di BF Spa ha approvato il bilancio 2022 e la distribuzione di un dividendo. La riunione si è svolta oggi, in una sola sessione, presso lo studio notarile Marchetti a Milano.

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. si è riunita in data odierna, in unica convocazione, e in sede ordinaria e straordinaria presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, sotto la presidenza del dott. Federico Vecchioni, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. Bilancio consolidato e rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025 L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2026 e reso noto al pubblico con comunicato stampa nella stessa data. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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