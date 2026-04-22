Italmobiliare Spa statuto modificato e approvato il bilancio | utile netto di 55,4 milioni dividendo di 1,1 euro per azione

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile, l’assemblea degli azionisti di Italmobiliare si è riunita con la presenza del 76,08% del capitale sociale. Durante l’incontro sono stati approvati sia la modifica dello statuto sia il bilancio relativo all’esercizio 2025. Il bilancio ha registrato un utile netto di 55,4 milioni di euro, e si è deciso di distribuire un dividendo di 1,1 euro per azione.

Cambio dello statuto e approvazione del bilancio 2025 per Italmobiliare. L’assemblea degli azionisti di Italmobiliare si è riunita nella mattina di mercoledì 22 aprile alla presenza del 76,08% del capitale sociale. In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato le modifiche statutarie funzionali all’adozione del sistema di governance “monistico”, il sistema di amministrazione e controllo più diffuso e riconosciuto a livello internazionale. Caratterizzato da un Consiglio di amministrazione al cui interno è costituito un Comitato per il Controllo sulla Gestione al quale sono affidate le funzioni di controllo, il sistema monistico permetterà una costante sinergia tra la funzione di controllo e quella di gestione e una migliore comprensione della governance della Società presso gli investitori internazionali.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Bilancio record per la banca ravennate, utile netto da 42 milioni di euro: approvato un doppio dividendoL’assemblea dei soci della Cassa di Ravenna, presieduta da Antonio Patuelli, riunitasi al Teatro comunale di Russi, ha approvato all'unanimità i... Banca Generali: Utile netto in crescita al 3,4% nel 2025 e dividendo in aumento a 2,9 euro per azione.Banca Generali chiude il 2025 con un utile netto di 445,8 milioni di euro, superando le aspettative degli analisti, e propone un dividendo 2026 di...