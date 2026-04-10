La proposta di una tassa sui patrimoni torna spesso al centro del dibattito politico, suscitando reazioni contrastanti. In Danimarca, un esempio di come questa misura sia stata affrontata, mostra che le proposte di patrimoniale sono state comunque discusse nel tempo senza ottenere un'applicazione definitiva. La questione rimane attuale anche nel nostro paese, dove la discussione si ripropone in vari contesti politici e nelle proposte di riforma fiscale.

L’idea di una tassa sui patrimoni non muore mai. Ma non porta neanche bene a chi la propone. L’ultimo esempio è quello della Danimarca, i cui cittadini sono appena andati al voto politico anticipato, chiesto e ottenuto nel febbraio scorso dalla premier socialdemocratica Mette Frederiksen sull’onda del caso Groenlandia, la terra danese che Donald Trump vorrebbe annettere agli Usa. Nel suo programma per un nuovo governo, Frederiksen ha messo sul tavolo la proposta di una tassa patrimoniale (formueskat) dello 0,5% sui patrimoni superiori a 25 milioni di corone (circa 3,3 milioni di euro), destinata a finanziare classi più piccole nelle scuole primarie, con un gettito di 6 miliardi di corone (a carico di meno dell'1% dei danesi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patrimoniale, la lezione danese che vale per tutta la sinistra

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