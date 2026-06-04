A sinistra si osserva una crescente convergenza su una proposta di tassazione patrimoniale. Tra i partiti e le sigle sindacali più rappresentativi, si ripete da anni la richiesta di ridurre la pressione fiscale e introdurre una tassa sugli patrimoni. Questa posizione viene condivisa da diverse forze politiche e organizzazioni, che sembrano avanzare con un’idea comune in materia economica.

Baldino ribalta la realtà: “Parlando di patrimoniale il centrodestra inquina il dibattito”. Ma l'ha proposta il Pd Schlein senza idee rispolvera l'aggressione fiscale. Pd partito delle tasse Caro Direttore, a sinistra avanza un partito unico, quello della patrimoniale. Dal Pd di Elly Schlein alla Cgil di Maurizio Landini, passando per i Cinque Stelle di Giuseppe Conte e per i settori più ideologizzati del campo largo, la ricetta economica è sempre la stessa, immutabile da trent’anni. Una nuova tassa su patrimoni, case e risparmi. Passano i decenni, cambiano formule ed etichette - dall’Ulivo all’Unione fino al novello «campo largo» - ma l’ossessione è imperitura, immutabile, e rivela l’ambizione principe del partito delle tasse, ossia mettere le mani nelle tasche degli italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Craxi: “A sinistra avanza il partito unico della patrimoniale. Va ridotta la pressione fiscale”

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