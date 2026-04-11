Il Napoli ha riavuto in attacco il giocatore che si era distinto come punto di riferimento, in un periodo cruciale della stagione. La squadra si prepara a sfidare il Parma, con l’obiettivo di migliorare un record già stabilito. La presenza del calciatore si fa sentire forte, e le partite di questa fase si concentrano anche sul raggiungimento di nuovi traguardi personali e di squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ritrova il suo punto di riferimento offensivo nel momento più delicato della stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Rasmus Hojlund è pronto a tornare dal primo minuto dopo lo stop forzato contro il Milan, causato da un virus influenzale che lo ha fermato proprio alla vigilia della sfida. Problemi gastrointestinali e febbre lo hanno costretto al forfait, interrompendo una striscia impressionante di presenze consecutive, ma i segnali arrivati dagli ultimi allenamenti sono chiari: il danese sarà regolarmente al centro dell’attacco contro il Parma. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund torna il boss: Parma nel mirino e record nel mirino”

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