In vista della partita contro la Roma, il Parma si trova a dover fare i conti con l’assenza di Bernabé, che non sarà disponibile. La questione principale riguarda come la squadra possa adattare il centrocampo senza il regista spagnolo e chi potrebbe essere chiamato a sostituirlo, affinché si mantenga il controllo della manovra. La formazione emiliana dovrà dunque rivedere le proprie scelte tattiche per affrontare al meglio questa sfida.

? Domande chiave Come cambierà il baricentro del centrocampo senza il regista spagnolo?. Chi potrà sostituire Bernabé per non perdere il controllo del gioco?. Quali sono i tempi previsti per il suo ritorno in campo?. Perché lo staff medico ha deciso di fermarlo immediatamente?.? In Breve Carlos Cursta esclude lo spagnolo per evitare peggioramenti allo psoas.. Il problema muscolare persiste dalle scorse settimane di allenamento.. Lo staff medico monitorerà l'atleta nei prossimi giorni per il rientro.. L'assenza altera l'equilibrio tattico tra difesa e attacco del Parma.. L’infiammazione allo psoas di Adrián Bernabé costringe il Parma a una scelta tecnica difficile prima del confronto con la Roma, dopo che il centrocampista spagnolo ha accusato un nuovo peggioramento fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, rebus tattico in vista della Roma: stop per Bernabé

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