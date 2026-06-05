Berlusconi e Dell’Utri archiviate le accuse per le stragi di mafia del 1993 | Nessuna prova

Le accuse contro due imputati per le stragi di mafia del 1993 sono state archiviate. La decisione si basa sulla mancanza di prove sufficienti per procedere con il processo. Dopo più di trent’anni di indagini, processi e riaperture, il procedimento si conclude senza ulteriori azioni giudiziarie. La vicenda riguarda presunti mandanti esterni alle stragi, ma ora il percorso giudiziario si ferma. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti.

(Adnkronos) – Dopo oltre trent’anni di indagini, processi, riaperture e archiviazioni, arriva un nuovo punto fermo giudiziario nell’inchiesta sui presunti mandanti esterni della stagione stragista della mafia che nel 1993 insanguinò l’Italia. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri, ultimo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Archiviate le accuse a Dell'Utri e Berlusconi per un presunto coinvolgimento nelle stragi di mafia

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