Mandanti esterni delle stragi del ' 93 archiviate le accuse contro Berlusconi e Dell' Utri | Nessuna prova

Le accuse contro l'ex presidente del consiglio e il suo collaboratore sono state archiviate, poiché non sono state trovate prove che dimostrino il loro coinvolgimento come mandanti esterni nelle stragi del 1993. Dopo oltre trent'anni di indagini, processi e riaperture, il procedimento si chiude senza ulteriori approfondimenti su questa ipotesi. La decisione è stata comunicata in sede di udienza, con la conferma dell’assenza di elementi che colleghino direttamente gli imputati ai fatti.

Dopo oltre trent’anni di indagini, processi, riaperture e archiviazioni, arriva un nuovo punto fermo giudiziario nell’inchiesta sui presunti mandanti esterni della stagione stragista della mafia che nel 1993 insanguinò l’Italia. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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