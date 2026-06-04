Il giudice di Firenze ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di un imputato nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. È la sesta volta che la richiesta di archiviazione viene accolta in questo procedimento. L’indagato era coinvolto come presunto mandante occulto delle stragi. La decisione è stata comunicata dal giudice per le indagini preliminari, che ha concluso l’iter processuale senza procedere oltre.

Tutto accantonato, per la sesta volta. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l’ archiviazione nei confronti di Marcello dell’Utri, indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. “Mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell’Utri, stretto collaboratore di Berlusconi”, ha scritto Martucci lo scorso 15 gennaio firmando il decreto di archiviazione. Dopo trent’anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. L’inchiesta della Dda fiorentina sulle stragi che colpirono Firenze, Milano e Roma, vedeva coinvolto Berlusconi e, ora, Dell’Utri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta sulle stragi di mafia del 1993: archiviate le accuse contro Dell’Utri

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