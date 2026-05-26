Incidente alla zona industriale auto si scontra con scooter | donna in gravi condizioni

Un’auto e uno scooter si sono scontrati nella zona industriale di Agrigento. La donna a bordo dello scooter è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale alla zona industriale di Agrigento dove, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stata una donna di 34 anni che si trovava a bordo del mezzo a due ruote.Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

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