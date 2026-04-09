Aspettando la Fiera dei Librai Bergamo | Francesca Mannocchi al gres art 671
La 67ª edizione della Fiera dei Librai di Bergamo si terrà dal 18 aprile al 3 maggio 2026 sul Sentierone, nel centro della città. Prima dell’apertura ufficiale, si svolge il ciclo di incontri “Aspettando la Fiera”, che include il primo appuntamento con la partecipazione di Francesca Mannocchi. La serie di eventi serve a introdurre le attività e le iniziative che caratterizzeranno l’edizione di quest’anno.
La 67ª edizione della Fiera dei Librai Bergamo, in programma dal 18 aprile al 3 maggio 2026 sul Sentierone nel centro della città, prende il via con il primo appuntamento di “Aspettando la Fiera”, il ciclo di incontri che anticipa uno degli eventi culturali più attesi della città. Sabato 11 aprile alle 11, nella cornice di gres art 671 in via San Bernardino 141 a Bergamo, la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi presenta Crescere, la guerra (Einaudi, 2026). Questo libro interroga la poesia nel suo punto più esposto: là dove la lingua non basta più, ma non può tacere. Ne nasce una scrittura che attraversa la guerra non tanto come evento, bensì come condizione del corpo, della memoria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Aspettando la Fiera dei Librai Bergamo: Francesca Mannocchi al gres art 671Sabato 11 aprile il primo appuntamento di anticipazione della 67ª edizione con la presentazione di Crescere, la guerra. bergamonews.it
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Ora a tocca a voi! Sono aperte a tutte e tutti le prenotazioni agli incontri con autrici e autori della 67a edizione della Fiera dei Librai di Bergamo. Info e programma completo al link nel primo commento - facebook.com facebook