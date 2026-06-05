Bergamo aderisce alla Refugee Week e promuove un programma diffuso per inclusione e accoglienza

Da bergamonews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Bergamo partecipa alla Refugee Week Italia 2026, con un programma dedicato all'inclusione e all'accoglienza. L'amministrazione comunale ha confermato l'adesione all'iniziativa, che prevede eventi e attività diffuse sul territorio. L'obiettivo è sensibilizzare sulla tematica dei rifugiati e favorire l'integrazione attraverso momenti di confronto e informazione. La città si impegna a promuovere iniziative che coinvolgano diverse realtà locali per sostenere i processi di inclusione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo. Palazzo Frizzoni ha ufficializzato l’adesione alla Refugee Week Italia 2026, l’iniziativa internazionale nata nel Regno Unito e attiva in Italia dal 2025 che promuove eventi diffusi per valorizzare il contributo delle persone rifugiate e richiedenti asilo, contrastare stereotipi e favorire una cultura dell’inclusione. L’edizione 2026 si svolgerà dal 15 al 21 giugno, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Rifugiato, e permetterà alla città di inserirsi in una rete nazionale e internazionale impegnata nella promozione di buone pratiche e azioni di sensibilizzazione. Con questa scelta, l’amministrazione conferma il proprio impegno sulle politiche di pace, tutela dei diritti umani, convivenza interculturale e contrasto a ogni forma di discriminazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nutrire l’Inclusione: Vivenda Spa aderisce alla Settimana Nazionale della CeliachiaDurante la Settimana Nazionale della Celiachia, vengono preparati e distribuiti migliaia di piatti senza glutine in diverse scuole e università.

L'inclusione e l'accoglienza passano anche dai libri: alla scuola materna la donazione di due nuove bibliotecheAlla scuola dell'infanzia Gugu Augusta Rasponi del Sale di Ravenna sono state consegnate due nuove biblioteche inclusive grazie a una donazione...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web