Bergamo aderisce alla Refugee Week e promuove un programma diffuso per inclusione e accoglienza

Bergamo partecipa alla Refugee Week Italia 2026, con un programma dedicato all'inclusione e all'accoglienza. L'amministrazione comunale ha confermato l'adesione all'iniziativa, che prevede eventi e attività diffuse sul territorio. L'obiettivo è sensibilizzare sulla tematica dei rifugiati e favorire l'integrazione attraverso momenti di confronto e informazione. La città si impegna a promuovere iniziative che coinvolgano diverse realtà locali per sostenere i processi di inclusione.

Bergamo. Palazzo Frizzoni ha ufficializzato l’adesione alla Refugee Week Italia 2026, l’iniziativa internazionale nata nel Regno Unito e attiva in Italia dal 2025 che promuove eventi diffusi per valorizzare il contributo delle persone rifugiate e richiedenti asilo, contrastare stereotipi e favorire una cultura dell’inclusione. L’edizione 2026 si svolgerà dal 15 al 21 giugno, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Rifugiato, e permetterà alla città di inserirsi in una rete nazionale e internazionale impegnata nella promozione di buone pratiche e azioni di sensibilizzazione. Con questa scelta, l’amministrazione conferma il proprio impegno sulle politiche di pace, tutela dei diritti umani, convivenza interculturale e contrasto a ogni forma di discriminazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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