Alla scuola dell'infanzia Gugu Augusta Rasponi del Sale di Ravenna sono state consegnate due nuove biblioteche inclusive grazie a una donazione dell'associazione Il Sorriso di Giada. L'iniziativa mira a promuovere l'inclusione e l'accettazione delle disabilità tra i bambini fin dalla prima età scolare. La donazione si inserisce in un progetto di sensibilizzazione rivolta ai più piccoli.

"Attraverso questi spazi, pensati per essere accessibili e rappresentativi della pluralità, si intende contribuire allo sviluppo di una comunità più consapevole e rispettosa”, spiega l'associazione Il Sorriso di Giada Sensibilizzare all'inclusione e all'accettazione delle disabilità sin da piccoli. È questo l'obiettivo della donazione promossa dell'associazione Il Sorriso di Giada che ha visto la scuola dell’infanzia Gugu Augusta Rasponi del Sale di Ravenna ricevere in dono due biblioteche inclusive. “L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire ai bambini strumenti educativi capaci di valorizzare le differenze – spiega l'associazione – favorendo la crescita in un contesto in cui la disabilità venga riconosciuta non come limite, ma come elemento di arricchimento umano e sociale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - L'inclusione e l'accoglienza passano anche dai libri: alla scuola materna la donazione di due nuove biblioteche

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