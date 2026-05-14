Durante la Settimana Nazionale della Celiachia, vengono preparati e distribuiti migliaia di piatti senza glutine in diverse scuole e università. L'iniziativa vede la partecipazione di un'azienda del settore alimentare che ha aderito all'evento, offrendo opzioni specifiche per chi soffre di questa condizione. Le attività si concentrano sulla promozione di alimenti sicuri e adatti a chi deve seguire una dieta senza glutine. La distribuzione riguarda principalmente strutture educative di vario livello.

Migliaia di piatti, rigorosamente gluten-free, preparati in scuole e università. Nella Settimana Nazionale della Celiachia (9-17 maggio), da Nord a Sud d’Italia la Vivenda Spa ha pensato dei menu speciali e delle attività di educazione alimentare per diffondere una corretta informazione sulla dieta senza glutine sfatando falsi miti e fake news. Con la certezza che la mensa non sia soltanto un luogo di ristoro, ma uno spazio fondamentale di educazione e socialità, l’azienda del Consorzio La Cascina rinnova il proprio impegno nel garantire che il momento del pasto sia un’esperienza sicura, gustosa e, soprattutto, uguale per tutti. Perché in quella settimana tutti i bimbi e i ragazzi mangeranno esattamente allo stesso identico modo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nutrire l’Inclusione: Vivenda Spa aderisce alla Settimana Nazionale della Celiachia

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