Beppe Conti ha commentato la partecipazione di Pellizzari alla Corsa Rosa, affermando che era già attivo a febbraio e che potrebbe esserci stato un errore. Ha anche espresso speranza che Piganzoli non sia solo un gregario di Vingegaard. Conti, noto esperto di ciclismo, ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista su Bike Today, sul canale YouTube di OA Sport, analizzando quanto accaduto nella recente edizione del Giro d’Italia.

Beppe Conti è stato ospite dell’ultima punta di Bike Today, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il giornalista torinese, uno dei massimi esperti del ciclismo a livello italiano, ha analizzato quanto avvenuto nella Corsa Rosa da poco conclusa. Le penna classe 1951 ha iniziato la sua analisi da un punto particolare: “ Come sono andate le cose? Le fughe non sono state semplici e sono andate in porto perchè tutti sono stati generosi. Manuele Tarozzi? Mi è piaciuto molto vederlo correre. Voglio però dire che il ciclismo ora è diverso. Fare tappe da 113-130 chilometri vuole dire che si possa volare e rendere tutto più vivo. Se le frazioni fossero di oltre 200 chilometri probabilmente le acque si calmerebbero”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beppe Conti: “Pellizzari era a tutta già a febbraio: forse un errore. Spero Piganzoli non sia solo gregario di Vingegaard”

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