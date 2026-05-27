La sedicesima tappa con l’arrivo in salita a Carì ha certificato il dominio assoluto di Jonas Vingegaard in questo Giro d’Italia 2026. Il danese ha consolidato la sua maglia rosa in una giornata che ha visto per il ciclismo italiano la conferma di Davide Piganzoli e purtroppo anche la pesantissima crisi di Giulio Pellizzari. Di tutti questi temi ne ha parlato a Bike Today, il programma sul canale YouTube di OA Sport, Alessandro Ballan, una leggenda del nostro ciclismo. Vingegaard assoluto dominatore di questo Giro d’Italia: “ Purtroppo è il dominatore assoluto. Ha vinto tutti gli arrivi in montagna e poi ha una squadra molto forte, dove si è messo in luce anche Piganzoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ballan: “Pellizzari deve convincersi a finire il Giro. Piganzoli ottimo gregario, ma un giorno chissà…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alessandro Ballan a Bike Today. Vingegaard vola, Pellizzari crolla al GiroVingegaard ha mantenuto il comando durante la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, che si è svolta interamente in Svizzera e si è conclusa in...

Davide Piganzoli può ambire alla top10 da gregario al Giro d’Italia? Evidente il salto di qualità al fianco di VingegaardDurante le prime tappe del Giro d’Italia 2026, si è assistito a un miglioramento significativo di due giovani corridori italiani.