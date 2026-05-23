Davide Piganzoli si è posizionato tra i primi dieci al termine di una gara, dopo aver chiuso terzo al Corno alle Scale dietro a Vingegaard e Gall. La sua prestazione rappresenta un passo avanti rispetto alle precedenti, quando era considerato un gregario di supporto per il leader della squadra. La sua partecipazione odierna ha mostrato un miglioramento nelle prestazioni in corsa, consolidando il ruolo di atleta competitivo.

Se quello che aveva fatto al Corno alle Scale, chiudendo in terza posizione dietro Jonas Vingegaard e Felix Gall, poteva essere una sorpresa, quella di oggi è una conferma. Davide Piganzoli, nonostante il lavoro fatto per il proprio capitano, termina in quarta piazza la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026 in vetta a Pila. L’azzurro è ormai una garanzia in casa Team Visma Lease a Bike e non a caso è stato scelto come ultimo uomo per il fuoriclasse danese che oggi si è preso tappa e Maglia Rosa. La trenata del classe 2002 è stata devastante per lanciare il proprio capitano, ma successivamente non si è lasciato sfilare, anzi, ha tenuto prima la ruota di Felix Gall e poi si è preso una top-5 di gran valore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il salto di qualità di Davide Piganzoli: più che un gregario per Vingegaard, top10 nel mirino

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