Un uomo di 60 anni di Prato dovrà comparire in tribunale dopo aver somministrato benzodiazepine a una dipendente, con l’intento di stordirla e aggredirla. L’episodio è avvenuto all’interno di un luogo di lavoro e ora si attende il processo. La donna ha riferito di essere stata vittima di violenza dopo aver assunto le sostanze. La vicenda si sta rapidamente avviando verso l’udienza giudiziaria.

PRATO – Una vicenda agghiacciante, consumata tra le mura di un luogo di lavoro, che si avvia rapidamente verso l’aula di tribunale. Il Giudice per le indagini preliminar i, accogliendo in pieno la richiesta della Procura, ha disposto il giudizio immediato nei confronti di un uomo di 60 anni, di nazionalità italiana e già noto dalle forze dell’ordine, accusato di aver narcotizzato e violentato una sua giovane dipendente di 24 anni. Il drammatico episodio risale al 15 dicembre all’interno del laboratorio di Prato, città dove l’uomo si trova tuttora ristretto in custodia cautelare in carcere. Secondo quanto meticolosamente ricostruito dagli inquirenti, il datore di lavoro aveva invitato la ragazza a trattenersi in azienda qualche ora oltre il normale orario lavorativo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Benzodiazepine per stordire la dipendente e violentarla: giudizio immediato per un 60enne di Prato

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