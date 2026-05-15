Omicidio a scuola giudizio immediato per Atif Rischia l’ergastolo per la morte di Aba

Un procedimento di giudizio immediato è stato disposto per Atif, accusato di aver ucciso una studentessa in una scuola della città. La vittima è una ragazza di 16 anni, morta durante un episodio che si è verificato all’interno dell’istituto. L’accusa ha contestato a Atif il reato di omicidio volontario aggravato da motivi futili e abbietti. Il processo si svolgerà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di stabilire la responsabilità dell’imputato in merito a quanto accaduto.

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La Spezia, 15 maggio 2026 – Omicidio volontario aggravato da motivi abbietti e futili. Questa l’accusa con cui la Procura della Spezia ha chiuso il cerchio delle indagini sull’aggressione mortale all’istituto professionale Chiodo in cui perse la vita Abanoub Youssef, chiedendo e ottenendo per Zouhair Atif il giudizio immediato in Corte d’Assise. Il decreto è stato firmato ieri pomeriggio dal giudice per le indagini preliminari Marinella Acerbi: la prima udienza si terrà lunedì 13 luglio al quarto piano del Palazzo di giustizia spezzino. A quasi quattro mesi dalla tragedia, il sostituto procuratore Giacomo Gustavino ha tirato le fila delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio a scuola, giudizio immediato per Atif. Rischia l’ergastolo per la morte di Aba ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Omicidio alla festa dei bambini. Spingardi a giudizio, rischia l’ergastolodi Antonella Marchionni Aveva sparato durante la festa per la fine dell’asilo uccidendo la cognata. Omicidio di Pamela Genini, chiesto il giudizio immediato per l'ex compagnoAGI - La procura di Milano ha depositato all'ufficio gip la richiesta di giudizio immediato per Andrea Soncin, l'ex compagno di Pamela Genini, la... Omicidio a scuola, giudizio immediato per Atif. Rischia l’ergastolo per la morte di AbaIl processo per la morte di Abanoub Youssef, avvenuta il 16 gennaio alla Spezia. Prima udienza in Corte d’Assise il 13 luglio. Le indagini della Squadra Mobile ... lanazione.it Omicidio a scuola: nuova cerimonia in ricordo di AbaLa Spezia – A due mesi di distanza dalla tragedia, l’istituto professionale Chiodo terrà una cerimonia commemorativa in memoria di Youssef Abanoub. Avverrà domani, martedì 17 marzo, con la ... ilsecoloxix.it