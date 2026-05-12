Uccise il figlio di 9 anni ucraina a giudizio immediato

Un procedimento giudiziario è stato avviato contro una donna ucraina accusata di aver ucciso il proprio figlio di 9 anni. L'imputata si è presentata in tribunale per il giudizio immediato, che si basa sull'accusa di omicidio volontario aggravato. La procura ha contestato l'uso di un'arma e altre circostanze che aggravano il reato. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio coinvolto.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste Francesco Antoni ha emesso il decreto di giudizio immediato nei confronti di Olena Stasiuk, la 55enne, cittadina ucraina, che lo scorso 12 novembre a Muggia (Trieste) ha ucciso il figlio di 9 anni, Giovanni Trame.E’ stata accolta dunque, come riporta Il Piccolo, la richiesta del pm Alessandro Perogio, titolare del fascicolo. La donna, a cui è stato riconosciuto un parziale vizio di mente, sarà processata dalla Corte d’Assise di Trieste. L’accusa è di omicidio volontario aggravato da una serie di circostanze: l’uso dell’arma, la minorata difesa della vittima con cui Stasiuk aveva un vincolo di parentela, la crudeltà e i motivi futili e abietti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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