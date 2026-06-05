Benzina randellata in agguato a causa dell’Ue

Da laverita.info 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo della benzina potrebbe salire di nuovo, poiché l’Unione europea non ha esteso la flessibilità sui prezzi del carburante verde e diesel. Il governo ha confermato il rinnovo del taglio delle accise, ma l’importo sarà deciso il 6 giugno. La misura non riguarda comunque il carburante ecologico e il diesel, che rischiano un’altra impennata. La decisione arriva dopo che le autorità europee hanno mantenuto le restrizioni sulla flessibilità dei prezzi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Se fosse per Bruxelles, domani il costo della benzina e del gasolio dovrebbe aumentare rispettivamente di 6,1 e di 12,2 centesimi il litro, poiché scade il taglio delle accise. La Commissione europea ha, infatti, concesso la flessibilità nella spese energetiche solo per le rinnovabili. Come già noto, sono a disposizione per il triennio 2026-2028 circa 14 miliardi, cioè lo 0,3% del Pil annuo. La deroga, però, non riguarda le accise e qui si pone un problema. Anche se i prezzi dei carburanti sono in calo (in base ai dati del Mimit, il ministero delle Imprese, il prezzo medio del diesel self è di 1,988 eurolitro rispetto a 1,994 del 3 giugno e quello della benzina self è 1,930 euro contro 1,934 euro del 3 giugno), senza interventi il costo alla pompa domani subirebbe uno scatto al rialzo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

benzina randellata in agguato a causa dell8217ue
© Laverita.info - Benzina, randellata in agguato a causa dell’Ue
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Benzina e diesel volano a causa della guerra in Iran. E Appendino (M5S) accusa il governo: “Promesse tradite”Il prezzo della benzina e del diesel continua a salire, spinto dalla crisi in Iran.

Mario Monti, agguato a Meloni: la mossa per difendere le storture della UeMario Monti ha criticato Giorgia Meloni e Emanuele Orsini, affermando che sarebbe stato sbagliato per loro concentrarsi sulle critiche all’Unione...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web