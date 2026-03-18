Il prezzo della benzina e del diesel continua a salire, spinto dalla crisi in Iran. Ogni giorno, le pompe richiedono più denaro per fare il pieno, mentre le forniture di carburante si fanno più costose. Nel frattempo, un rappresentante del Movimento 5 Stelle critica il governo, accusandolo di aver fallito nelle promesse fatte in passato. La situazione si fa sempre più complicata per gli automobilisti.

Giorno dopo giorno per fare il pieno di benzina e diesel il conto si fa sempre più salato. Negli ultimi giorni i prezzi dei carburanti hanno ripreso a correre, con il diesel al self service che supera i 2,095 euro al litro (rispetto a 2,076 di due giorni fa), sopra i massimi degli ultimi quattro anni. E per la benzina le cose non vanno tanto meglio, con la verde che al self service sfiora quota 1,859 euro al litro a fronte di 1,846 euro al litro rilevati il 16 marzo. E mentre il petrolio ondeggia, con le quotazioni in discesa ma con il Brent ancora sopra i 100 dollari, alla pompa del distributore la situazione si fa sempre più grave. Prezzi dei carburanti in continuo aumento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Benzina e diesel volano a causa della guerra in Iran. E Appendino (M5S) accusa il governo: “Promesse tradite”

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