Mario Monti agguato a Meloni | la mossa per difendere le storture della Ue

Da liberoquotidiano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Monti ha criticato Giorgia Meloni e Emanuele Orsini, affermando che sarebbe stato sbagliato per loro concentrarsi sulle critiche all’Unione Europea. La sua posizione è espressa in un articolo pubblicato sul Corriere, dove sostiene che le loro argomentazioni potrebbero favorire le posizioni che difendono le pratiche considerate problematiche all’interno dell’UE. Monti si è espresso in modo deciso, senza approfondire ulteriori dettagli sulle sue motivazioni o sulle specifiche storture di cui parla.

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Male avrebbero fatto Giorgia Meloni ed il leader degli industriali Emanuele Orsini - secondo un battagliero Mario Monti sulle colonne del Corriere - a concentrare le loro critiche sull’Unione Europea. «Scaricabarile» è la sostanza della riflessione del senatore. Appunto seguito dalla consunta litania della mancanza di «riforme strutturali» (si ma quali?) che aiuterebbero a crescere. «L’Europa è stato un fenomeno unico in questo pianeta quanto a dinamismo. Da sempre» mi raccontava in piena pandemia Edward Luttwak. «I belgi erano quattro gatti e sono riusciti a colonizzare intere regioni africane a partire dal Congo. Come spiegarselo? Semplice. La concorrenza fra vicini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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