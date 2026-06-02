Mario Monti ha criticato Giorgia Meloni e Emanuele Orsini, affermando che sarebbe stato sbagliato per loro concentrarsi sulle critiche all’Unione Europea. La sua posizione è espressa in un articolo pubblicato sul Corriere, dove sostiene che le loro argomentazioni potrebbero favorire le posizioni che difendono le pratiche considerate problematiche all’interno dell’UE. Monti si è espresso in modo deciso, senza approfondire ulteriori dettagli sulle sue motivazioni o sulle specifiche storture di cui parla.

Male avrebbero fatto Giorgia Meloni ed il leader degli industriali Emanuele Orsini - secondo un battagliero Mario Monti sulle colonne del Corriere - a concentrare le loro critiche sull’Unione Europea. «Scaricabarile» è la sostanza della riflessione del senatore. Appunto seguito dalla consunta litania della mancanza di «riforme strutturali» (si ma quali?) che aiuterebbero a crescere. «L’Europa è stato un fenomeno unico in questo pianeta quanto a dinamismo. Da sempre» mi raccontava in piena pandemia Edward Luttwak. «I belgi erano quattro gatti e sono riusciti a colonizzare intere regioni africane a partire dal Congo. Come spiegarselo? Semplice. La concorrenza fra vicini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Meloni.

© Liberoquotidiano.it - Mario Monti, agguato a Meloni: la mossa per difendere le storture della Ue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario MONTI Accusa Giorgia MELONI: Tommaso CERNO lo ANNIENTA!

Notizie e thread social correlati

Da Mantovano a Meloni e Nordio, Travaglio e le storture del Referendum: “Il ministro della Giustizia miglior smentitore di se stesso”. Su Accordi&DisaccordiDurante la trasmissione Accordi&Disaccordi, Marco Travaglio ha commentato le criticità del Referendum, ricordando come, prima del voto, tutto...

Leggi anche: Referendum, Mario Monti: voto no. La premier Meloni: è la riforma di tutti

Si parla di: Mario Monti, agguato a Meloni: la mossa per difendere le storture della Ue | Libero Quotidiano.it; SPILLO COMUNALI | Millennials vs boomers, Dc contro Pci: quella strana partita a Venezia.