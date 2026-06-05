Benzina e gasolio | il piano del MEF per bloccare i rincari alla pompa

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha presentato un piano per limitare i rincari di benzina e gasolio. Si attende un decreto che dovrebbe essere approvato entro venerdì. La misura prevede interventi per contenere i prezzi alla pompa, con particolare attenzione all'extragettito di IVA. Restano incerte le conseguenze sul costo del pieno nel caso in cui il decreto non venga approvato entro la scadenza stabilita.

Quanto costerà il pieno se il decreto non arriverà entro venerdì?. Come influirà l'extragettito IVA sul prezzo finale alla pompa?. Quali carburanti saranno inclusi nel nuovo piano delle accise mobili?. Perché lo sconto non sarà più fisso come nei mesi precedenti?.? In Breve Accise benzina 622,90 euro e gasolio 572,90 euro ogni mille litri.. Credito d'imposta autotrasporto potenziato a 300 milioni di euro.. Scadenza aliquote agevolate fissata per il 6 giugno.. Prezzi attuali benzina 1,930 euro e gasolio 1,988 euro al litro..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). Con il PIL in crescita dello 0,3%, il governo usa l’extragettivo per bloccare i rincari ai carburanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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