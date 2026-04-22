Si abbassano le medie dei prezzi della benzina alla pompa Giù pure il gasolio

I prezzi della benzina e del gasolio alla pompa sono diminuiti, anche se le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati sono salite per il secondo giorno consecutivo. La riduzione si verifica in un momento di aumento delle quotazioni globali, ma le tariffe praticate nelle stazioni di servizio continuano a scendere. Questa variazione interessa sia il carburante per auto che il gasolio destinato ai mezzi di trasporto.

Scendono ancora i prezzi dei carburanti, nonostante il secondo rialzo consecutivo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Questa mattina 22 aprile i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa risultano in calo rispetto a ieri: benzina self service sulla rete stradale a 1,740 eurolitro (-7 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,074 eurolitro (-13 millesimi). Il Gpl è a 0,795 eurolitro (invariato), il metano a 1,578 eurokg (-1). In autostrada, la benzina self è a 1,778 euro (-7), il diesel a 2,119 euro (-11), il Gpl a 0,899 euro (-1) e il metano a 1,597 euro (-1). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Si abbassano le medie dei prezzi della benzina alla pompa. Giù pure il gasolio Notizie correlate Leggi anche: Caro carburanti, perché i prezzi di benzina e gasolio non si abbassano di 24 centesimi ai distributori Ripresa della salita dei prezzi di benzina e diesel. Le nuove medie dei carburantiDopo due giorni di quiete, riprendono a salire i prezzi medi dei carburanti alla pompa, sulla scia dei rialzi registrati ieri sui listini dei prezzi...