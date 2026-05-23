Carburanti taglio delle accise prorogato fino al 6 giugno | quanto costano benzina e diesel

Notizia in breve

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che proroga fino al 6 giugno 2026 il taglio delle accise sui carburanti, inclusi benzina, gasolio, Gpl, gas naturale, Hvo e biodiesel. La misura riguarda il periodo dal 23 maggio 2026 e si applica a tutti i suddetti combustibili. La decisione mantiene in vigore le agevolazioni fiscali già in atto, senza modifiche alle aliquote.