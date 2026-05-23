Carburanti taglio delle accise prorogato fino al 6 giugno | quanto costano benzina e diesel
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che proroga fino al 6 giugno 2026 il taglio delle accise sui carburanti, inclusi benzina, gasolio, Gpl, gas naturale, Hvo e biodiesel. La misura riguarda il periodo dal 23 maggio 2026 e si applica a tutti i suddetti combustibili. La decisione mantiene in vigore le agevolazioni fiscali già in atto, senza modifiche alle aliquote.
Il Consiglio dei Ministri ha varato il quarto decreto legge sui carburanti. Il provvedimento proroga il taglio delle accise su benzina, gasolio, Gpl, gas naturale, Hvo e biodiesel per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026. Mentre la benzina manterrà uno sconto di circa 5 centesimi al litro (invariato rispetto al passato), il diesel subirà un taglio di circa 10 centesimi al litro, rispetto ai 20 di prima. L’obiettivo dichiarato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è quello di agire con un “intervento tampone”, in attesa che si sblocchi il negoziato con Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per la spesa energetica. Come cambia il prezzo alla pompa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Carburanti, taglio accise proprogato fino al 1 maggio
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