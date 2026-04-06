Un pieno a 119 euro | quanto costerebbero diesel e benzina senza il taglio alle accise e il confronto impietoso con un anno fa

Il costo di un pieno di carburante ha raggiunto i 119 euro, con differenze evidenti tra benzina e diesel. Se non fosse stato applicato il taglio alle accise varato dal governo e prorogato fino a maggio, i prezzi sarebbero stati più alti. Confrontando i prezzi attuali con quelli di un anno fa, si nota un aumento significativo, evidenziando le variazioni di prezzo nel tempo. La misura governativa ha suscitato diverse critiche tra gli osservatori.

Prorogato fino al 1° maggio, lo sconto sui carburanti permettere di risparmiare 12 euro ogni 50 litri di gasolio. Rispetto ai prezzi di Pasqua 2025 però si spendono comunque 26 euro in più Il taglio alle accise varato dal governo Meloni (e prorogato fino al 1° maggio) è stato oggetto di critiche trasversali. Se i partiti dell'opposizione - Pd e M5s in testa - insistono sul fatto che la maggioranza avrebbe dovuto muoversi prima e spendere di più, un nugolo di economisti e osservatori ritiene al contrario che lo sconto sul prezzo di diesel e benzina sia una misura regressiva e iniqua, nonché troppo dispendiosa per le casse pubbliche. In sostanza le stesse obiezioni che vennero mosse all'analogo provvedimento varato dall'esecutivo Draghi all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Today.it

Benzina e diesel, quanto scende il prezzo con il taglio delle accise: come funziona il meccanismo dell?extra-gettito IvaArriva l’intervento del governo sui carburanti, dalla benzina al diesel, passando per Gpl e metano.

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Carburanti, diesel e benzina sempre più cari: fino a 12 euro in più per il pienoIl Brent supera i 100 dollari dopo gli attacchi israeliani in Iran e i carburanti schizzano. Diesel +14% in 10 giorni e pieno fino a 12 euro in più. Il governo valuta il taglio delle accise ... adnkronos.com