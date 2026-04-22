Una serata al Nest con Alessandro Siani

Il 24 aprile, alle ore 20:30, torna il format "Una serata al Nest con.", diventato uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati della stagione che, anno dopo anno, ha visto calcare le tavole del Nest da artisti di caratura internazionale. Protagonista di questo nuovo appuntamento è Alessandro.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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