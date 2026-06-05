Benevento CUB Sanità denuncia l’ANPAS | caos nell’appalto del 118

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cub Sanità di Benevento ha denunciato un disservizio nell’appalto del servizio 118, attribuendo la responsabilità a un presunto caos organizzativo da parte di ANPAS. La denuncia si concentra sui ritardi fiscali che, secondo i rappresentanti, compromettono la gestione delle emergenze mediche. Inoltre, si evidenziano problemi riguardanti i diritti dei soccorritori, considerati negati durante le operazioni di emergenza. La situazione ha generato preoccupazioni tra i professionisti coinvolti nel servizio di assistenza sanitaria.

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Come influiscono i ritardi fiscali sulla gestione delle emergenze mediche? Quali diritti dei caregiver vengono negati ai soccorritori di Benevento? Perché l'ASL è chiamata a intervenire sull'appalto dell'ANPAS? Cosa rischia l'azienda in caso di mancato rispetto della legge??? In Breve Mancata trasmissione Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate per rimborsi 730 bloccati. Turnazioni da 12 ore contestate alla Direzione Provinciale del Lavoro di Ben . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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