Un'inchiesta giudiziaria riguarda il depuratore di Benevento e un appalto da diversi milioni di euro. Le indagini collegano l'affare a presunte tangenti e a un filo che si estende da Roma. Sono emersi nomi e situazioni legate a corruzione e irregolarità nelle procedure di aggiudicazione. L'indagine coinvolge anche altri settori di appalti pubblici e si concentra su presunte irregolarità nelle procedure di gara.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un filo che da Roma arriva fino a Benevento. Un filo giudiziario, fatto di presunte mazzette, appalti pubblici e nomi che oggi riemergono dentro una delle gare più pesanti degli ultimi anni per il capoluogo sannita. Dietro la maxi gara da oltre 36 milioni di euro per la progettazione e realizzazione dell’impianto di depurazione del capoluogo sannita compare una società il cui gestore di fatto è oggi ancora indagato dalla Procura di Roma in una pesante inchiesta su presunte mazzette e appalti pilotati legati ad Autostrade per l’Italia. Si tratta della “Rillo Costruzioni srl”. Nelle carte dell’indagine romana,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Depuratore di Benevento, dietro l’appalto milionario l’ombra delle mazzette nell’inchiesta Autostrade

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