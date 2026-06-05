Nel Sannio, i controlli effettuati dalle forze dell’ordine sono aumentati, mentre i reati sono diminuiti. È stato celebrato il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, senza ulteriori dettagli sui numeri specifici o sulle modalità di controllo.

Si è svolta questa mattina, presso la caserma “Stefano di Buonaventura”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, la cerimonia per il 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio.La cerimonia si è aperta con lo schieramento dei reparti rappresentativi delle componenti provinciali dell’Arma e con gli onori al Comandante Provinciale, Colonnello Marco Keten. Nel suo intervento, il Colonnello Keten ha sottolineato il ruolo delle Stazioni Carabinieri come “rifugio sicuro” per i cittadini, evidenziando i risultati raggiunti nel 2025: circa 25mila servizi di controllo del territorio, 100mila persone controllate, 210 arresti e 1. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, celebrato il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Avellino celebra il 212° Anniversario dell’Arma dei CarabinieriQuesta mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, si tiene la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma.

Fiumicino celebra il 212° anniversario dell’Arma dei CarabinieriFiumicino ha celebrato il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri con una cerimonia ufficiale.

Temi più discussi: Benevento celebra il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri; Errico (FI): Nel Sannio mancano 100 medici di base, servono interventi tempestivi; Due secoli di fedeltà e servizio: l’Arma celebra il suo 212° anniversario; NdC: PD si sgretola e tenta bizzarri accordicchi per la Provincia: noi avanti con serietà in vista del voto.

Celebrato il 212 anniversario della Fondazione dell’Arma dei CarabinieriSi è svolta la celebrazione del 212^ Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri alla presenza dei maggiori rappresentanti istituzionali della ... picenonews24.it

A Benevento la Festa dell’Arma. Il comandante Keten: ‘Reati in calo, ma attenzione sempre alta’Questa mattina, presso la caserma Stefano di Buonaventura sede del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, ha avuto luogo la cerimonia di celebrazione del 212°annuale di fondazione dell’Arma d ... ntr24.tv