Belen cosa succede dopo il ricovero | tutta la verità con De Martino

Da thesocialpost.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo giorni di silenzio e preoccupazione, Belen Rodriguez ha pubblicato un messaggio sui social per rassicurare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. La showgirl si è mostrata di nuovo online, senza approfondire i dettagli del ricovero. La sua presenza sui social è stata interpretata come un segnale di miglioramento, anche se non sono stati forniti aggiornamenti specifici sulle ragioni del ricovero.

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Dopo giorni di silenzio e preoccupazione, Belen Rodriguez torna a mostrarsi sui social e rassicura indirettamente i suoi fan sulle proprie condizioni di salute. A una settimana dal ricovero al Policlinico di Milano, la showgirl argentina ha condiviso alcuni momenti della sua quotidianità, lasciando trasparire la volontà di ritrovare serenità e normalità dopo giorni particolarmente difficili. Attraverso alcune storie e un carosello pubblicato su Instagram, Belen ha documentato la sua lenta ripresa. In uno degli scatti si mostra a letto, visibilmente più rilassata, mentre in altre immagini racconta piccoli momenti di vita quotidiana che sembrano avere un significato speciale in questa fase delicata della sua vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Belen Rodriguez, il messaggio da brividi di Mara Venier dopo il ricovero: «Lho vissuto anche io»

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