Le forze dell'ordine sono intervenute lunedì mattina in seguito a un allarme dei vicini a casa di una showgirl. Secondo fonti, la donna ha avuto un malore e si trovava in condizioni critiche. La presenza di un’altra persona in casa, identificata come un ex compagno, è stata confermata, e si indaga sul ruolo di quest’ultimo nelle ore precedenti il ricovero. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Emergono nuovi dettagli sulle difficili ore passate da Belen Rodriguez nella mattinata di lunedì 25 maggio, quando le forze dell'ordine sono dovute intervenire a casa della showgirl in seguito all'allarme lanciato dai vicini. Tra le persone che sono corse ad assistere la showgirl ci sarebbe stato anche l'ex marito Stefano De Martino. Le autorità avrebbero contattato il conduttore di Rai 1 sia per informarlo delle condizioni di salute dell'ex moglie sia per verificare dove fosse il figlio Santiago, fortunatamente non era presente in casa in quel momento. Ricevuta la segnalazione, De Martino si sarebbe immediatamente precipitato a casa di Belen. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Belen Rodriguez, il ruolo decisivo di De Martino: cosa è accaduto prima del ricovero

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Belen Rodriguez In Ospedale: La Prima Chiamata Dei Carabinieri È Stata A Stefano De Martino

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Belen, nuovi dettagli sul ricovero. La prima chiamata dei carabinieri? Stefano De MartinoNelle ultime ore si sono diffuse nuove informazioni sul ricovero di Belen Rodriguez, colpita da un malore il 25 maggio.

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