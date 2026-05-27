Il conduttore di Affari Tuoi ha lasciato gli impegni e si è precipitato dall’ex moglie, accompagnato da Cecilia Rodríguez. La showgirl, dopo il ricovero, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Mara Venier ha espresso vicinanza sui social, senza ulteriori dettagli. La situazione resta riservata, e non sono stati comunicati aggiornamenti sulle condizioni di Belen Rodriguez.

Un’ondata di affetto e protezione si è sollevata immediatamente attorno a Belén Rodríguez, protagonista di un terribile episodio tra le mura di casa sua nel quartiere Brera, a Milano. Tutto è iniziato nella mattinata di lunedì 25 maggio, quando i vicini di casa hanno chiamato il 112 dopo aver sentito urla e lamenti provenire dalla sua abitazione. Secondo le ricostruzioni Belén, in stato di forte agitazione, è stata accompagnata in ospedale dal 118 per accertamenti. Al rientro, la conduttrice si è trincerata dietro il silenzio: nessun messaggio social, nessuna dichiarazione pubblica e lo stesso riserbo è stato mantenuto dai familiari che sono immediatamente accorsi in suo aiuto, dalla sorella Cecilia Rodríguez all'ex marito Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belen Rodriguez, dopo il ricovero la reazione di De Martino e Mara Venier

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Temi più discussi: Belen Rodriguez, le urla in casa e i vicini chiamano la Polizia: dimessa dopo un giorno in ospedale; Belen Rodriguez, portata in ospedale dopo l'allarme dei vicini. La conduttrice è tornata a casa; Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizie; Belen Rodriguez: arriva la notizia che rassicura i fan dopo ore di paura.

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