Belen Rodriguez dopo il ricovero la reazione di De Martino e Mara Venier

Da gazzetta.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il conduttore di Affari Tuoi ha lasciato gli impegni e si è precipitato dall’ex moglie, accompagnato da Cecilia Rodríguez. La showgirl, dopo il ricovero, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Mara Venier ha espresso vicinanza sui social, senza ulteriori dettagli. La situazione resta riservata, e non sono stati comunicati aggiornamenti sulle condizioni di Belen Rodriguez.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’ondata di affetto e protezione si è sollevata immediatamente attorno a Belén Rodríguez, protagonista di un terribile episodio tra le mura di casa sua nel quartiere Brera, a Milano. Tutto è iniziato nella mattinata di lunedì 25 maggio, quando i vicini di casa hanno chiamato il 112 dopo aver sentito urla e lamenti provenire dalla sua abitazione. Secondo le ricostruzioni Belén, in stato di forte agitazione, è stata accompagnata in ospedale dal 118 per accertamenti. Al rientro, la conduttrice si è trincerata dietro il silenzio: nessun messaggio social, nessuna dichiarazione pubblica e lo stesso riserbo è stato mantenuto dai familiari che sono immediatamente accorsi in suo aiuto, dalla sorella Cecilia Rodríguez all'ex marito Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

belen rodriguez dopo il ricovero la reazione di de martino e mara venier
© Gazzetta.it - Belen Rodriguez, dopo il ricovero la reazione di De Martino e Mara Venier
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Belen Rodriguez racconta il suo Natale - Cena di Natale 23/12/2025

Video Belen Rodriguez racconta il suo Natale - Cena di Natale 23/12/2025

Notizie e thread social correlati

La solidarietà di Mara Venier a Belén Rodriguez dopo il ricovero: “Ci sono passata anch’io”Mara Venier ha espresso solidarietà a Belén Rodriguez dopo il ricovero di alcuni giorni fa, che ha portato l’attrice in un “luogo protetto”.

Leggi anche: Il dolore di Belen tocca Mara Venier, la confessione: "L'ho vissuto anch'io". A lei Rodriguez raccontò dei tradimenti di De Martino

Temi più discussi: Belen Rodriguez, le urla in casa e i vicini chiamano la Polizia: dimessa dopo un giorno in ospedale; Belen Rodriguez, portata in ospedale dopo l'allarme dei vicini. La conduttrice è tornata a casa; Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizie; Belen Rodriguez: arriva la notizia che rassicura i fan dopo ore di paura.

belen rodriguez belen rodriguez dopo ilBelen Rodriguez, dopo il ricovero la reazione di De Martino e Mara VenierDopo il ricovero di Belén Rodríguez a Milano, al suo fianco sono accorsi Stefano De Martino e la sorella Cecilia. La solidarietà di Mara Venier e Alba Parietti. gazzetta.it

belen rodriguez belen rodriguez dopo ilBelén Rodriguez in ospedale, il gesto di Stefano De Martino nelle ore più difficiliSecondo quanto trapela, Stefano de Martino sarebbe arrivato subito da Belen dopo i recenti problemi a Milano e sarebbe stato con lei anche in ospedale ... ultimenotizieflash.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web