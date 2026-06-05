Il 6 giugno 2026, nel nuovo episodio di Beautiful, Luna si scontra duramente con Steffy. La scena si svolge in un ambiente domestico, con Luna che si mostra senza pietà nei confronti di Steffy, esprimendo parole dure e toni accesi. La puntata prosegue con dialoghi serrati tra i personaggi, mentre Luna manifesta chiaramente il suo disappunto e la sua rabbia. La soap torna in onda come ogni sabato pomeriggio su Canale 5.

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 6 giugno 2026. Cosa succede a Beautiful il 6 giugno 2026. La tensione aumenta sempre di più attorno alla scomparsa di Steffy. In realtà, la donna è stata rapita da Luna che la tiene prigioniera in una gabbia nell’appartamento che condivideva con la madre Poppy. Luna giustifica a se stessa il suo gesto dicendo di non avere scelta, poiché Steffy ha scoperto il suo segreto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 6 giugno 2026: Luna senza pietà con Steffy

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Beautiful Anticipazioni Dal 12 Al 17 Gennaio 2026: Steffy Affronta Sheila!

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