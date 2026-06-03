Torna l’appuntamento del giovedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 4 giugno 2026. Cosa succede a Beautiful il 4 giugno 2026. Steffy è stata rinchiusa in una gabbia da Luna, a casa di Luna e Poppy, e non riesce a liberarsi. Al ristorante, Katie è andata a trovare Deacon e Sheila per raccontare le ultime novità, dato che loro sono all’oscuro di tutto. Spiega che Tom affermava di essere il padre di Luna e aveva scritto delle lettere a Poppy, che lei gli rimandava indietro, ma che lui conservava. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 4 giugno 2026: l’angoscia di Steffy e le menzogne su Luna

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Beautiful Anticipazioni Dal 12 Al 17 Gennaio 2026: Steffy Affronta Sheila!

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