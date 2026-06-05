Beatrice morta a Bordighera le accuse ai nonni | Zitti su lividi e richieste d’aiuto delle bimbe

I nonni della bambina morta a Bordighera sono accusati di aver taciuto sui lividi e sulle richieste d’aiuto delle bimbe. Le indagini hanno evidenziato un muro di omertà all’interno della famiglia, sia durante la vita della piccola sia dopo il suo decesso. Le autorità hanno raccolto testimonianze che indicano il silenzio dei familiari riguardo alle condizioni delle bambine, senza riferire eventuali segnali di maltrattamenti o richieste di aiuto.

Un muro di omertà. E il silenzio della sfera familiare. Sia quando Beatrice era in vita che dopo la morte della bimba a Bordighera. È l’accusa della procura di Imperia nella richiesta di misura cautelare per Manuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina di due anni. Sotto accusa, spiega oggi La Stampa, ci sono i nonni materni Antonino Aiello e Vincenza D’Andrea. Che secondo i pm hanno mentito durante gli interrogatori «perché tacevano di aver ricevuto le richieste di aiuto da parte delle nipoti e comunque minimizzavano la gravità dei lividi visti sul corpo di Beatrice». Le accuse ai nonni materni di Beatrice. 🔗 Leggi su Open.online

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