Beatrice morta a Bordighera le sorelle provarono a parlare con i nonni | Da loro nessuna risposta Le chat shock e l’indole crudele di Iannuzzi

Da open.online 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le due sorelle maggiori di Beatrice, la bambina di due anni morta a Bordighera, hanno cercato di parlare con i nonni senza ricevere risposta. Le chat tra le sorelle e altre persone contengono messaggi shock e riferimenti a un’indole crudele. La polizia ha sequestrato dispositivi elettronici e sta indagando sulla morte della bambina, avvenuta in circostanze ancora da chiarire. Le autorità hanno ascoltato le sorelle e altri testimoni nel corso delle indagini.

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Le due sorelle maggiori di Beatrice, la bambina di due anni morta a Bordighera dopo aver subito gravi maltrattamenti e violente percosse, avevano cercato di confidare ai nonni materni il disagio e la sofferenza vissuti a causa dei comportamenti della madre e del suo compagno, senza però ottenere « alcun riscontro ». Secondo il magistrato che ha richiesto la misura cautelare nei confronti di Emanuela Aiello, 44 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, le due bambine, di 9 e 7 anni, hanno reso dichiarazioni «logiche, lineari, coerenti e dettagliate», prive di qualsiasi « intento ritorsivo ». E «sono credibili quando raccontano i maltrattamenti subiti da loro e da Beatrice» anche perché le loro dichiarazioni «intrinsecamente attendibili» sono state riscontrate «in modo oggettivo da numerose evidenze». 🔗 Leggi su Open.online

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Beatrice morta a Bordighera, le sorelle provarono a parlare con i nonni. «Da loro nessuna risposta»

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